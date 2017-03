Dejaegere was niet opgezet met Malinwa: "Zelfs ik val zoveel niet!"

Dat zag ook Brecht Dejaegere, nochtans zelf vaak doelwit van spot over dat onderwerp. "Zelfs ik val niet zoveel." Ze hoefden soms ook het veld niet verlaten na een blessurebehandeling. "Of ons dat irriteerde? Bij Verdier wel."

"Je bent dan wel even kwaad, maar je moet proberen de focus houden. Op een bepaald moment was het wel wat teveel aan het worden. We hebben ons daar niet door laten opjagen en zijn gewoon ons spel blijven spelen."