Zo doet Chelsea inspiratie op voor de topper tegen Manchester United

door Yannick Lambrecht

door

Chelsea bekijkt doelpunten van Didier Drogba in voorbereiding voor topper tegen Manchester United

Foto: © photonews

Chelsea en Manchester United staan maandagavond tegenover elkaar, niet in de Premier League maar in de kwartfinale van de FA Cup. En The Blues hebben een opmerkelijke manier om zich op deze topper voor te bereiden.