Welke clubs stelden in de voorbije vijf jaar het meeste/minste spelers op?

Genoa stelde veruit de meeste spelers op (137). Aan de andere kant gebruikten Athletic Bilbao, Bayern München en Borussia Mönchengladbach het minste spelers (55). De grootste aantallen per land waren bij Genoa (137), Granada (129), Sunderland (103), Nice and Stade Rennais (91), en tenslotte Werder Bremen (90).

Topclubs hebben niet veel nodig

Het valt op dat echte topclubs over het algemeen weinig spelers nodig hebben, kijk maar naar Bayern München (55), Paris Saint-Germain (64), Real Madrid (64), Arsenal (65) and Barcelona (66). De speler die in de vijf Europese topcompetities het meest speelminuten vergaarde, was de doelman van St-Etienne Stéphane Ruffier met 16.650 minuten.