Antwerp-fans breken met 'Vikingreputatie': zowel in als om het stadion van Roeselare volgde gÃ©Ã©n enkel incident

Antwerp-fans breken met 'Vikingreputatie': zowel in als om het stadion van Roeselare volgde géén enkel incident

door Redactie



De supporters van Antwerp gedroegen zich voorbeeldig in Roeselare

Foto: © photonews

Wat was men zaterdag in Roeselare bevreesd voor de komst van de Antwerp-fans. De grootste ordedienst ooit werd opgetrommeld om de rust in de West-Vlaamse stad te bewaren.