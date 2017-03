Onze mening: Reviewcommissie heeft werk met fases uit matchen Anderlecht, Club Brugge, Genk en Zulte Waregem

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie kunnen worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert.

Cherif Ndiaye

Hij kreeg een gele kaart voor zijn fout op Deschacht, maar de speler van Waasland-Beveren vloog er wel erg gretig in. Anderen kregen rood voor zeker niet erger, dus benieuwd wat de Reviewcommissie doet.

Sander Berge

Een omgekeerd geval. Op het veld leek de ref even naar rood te neigen, uiteindelijk oordeelde hij dat geel vermoedelijk voldoende zou zijn. Benieuwd hoe de Reviewcommissie het gaat bekijken, al zou een schorsing erg streng zijn.

Dakonam Djene

Djene haalde met een elleboogstoot het gezicht van Jelle Vossen open. Veel bloed, maar vooral een intentie. Mogelijk wordt dat echt wel brommen voor de centrale verdediger van STVV.

Peter Hackenberg

Meteen na de uitsluiting van Blondelle voor een fout op Gueye ging Hackenberg even over de rooie met een late trap aan het adres van de Senegalese spits. Geel kreeg hij, rood was misschien op zijn plaats geweest.