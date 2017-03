Filip Joos vindt manier hoe Moeskroen zich redde bij Kortrijk een pure aanfluiting: "Dit was competitievervalsing"

De voetbalcommentator was niet te spreken over hoe KV Kortrijk de partij aanvatte. "Dit was een aanfluiting. Verschrikkelijk hoe Kortrijk die match speelde. Weinig lopen, alle duels verliezen, Moeskroen de bal geven, ... Het ging maar door. Het thuispubliek nam de ploeg zelfs op de korrel."

"Ik kan niet begrijpen dat je dit doet. Want het kan evengoed de spelers van Kortrijk overkomen. Je gaat in een competitie élke match voluit. Als ik Westerlo was, zou ik daar - en ze deden het ook - woedend naar kijken."