Zondag nog 'gestraft' in de tribune, maandag moest Acheampong met de beloften het veld op

door Redactie



Frank Acheampong daagde maandagavond op bij de beloften van Anderlecht

Frank Acheampong was zondagmiddag tegen Waasland-Beveren niet op het veld of op de bank te bespeuren. De vleugelspeler van Anderlecht nestelde zich wel in de tribunes. Noodgedwongen zo bleek.