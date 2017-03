Acheampong betaalt gelag voor één fase in Cyprus

Acheampong had immers bijzonder slechte punten gescoord in Cyprus. Die kans missen, ja, dat kan iedereen overkomen. Maar waar René Weiler echt niet mee kan leven, zijn spelers die hun tactische taken niet correct uitvoeren. Acheampong mocht een kwartier meespelen en liet in dat kwartier twee keer zijn man lopen.

En twee keer kwam daar gevaar uit voor APOEL. Ondanks dat Acheampong één van de 'Belgen' is die Anderlecht nodig heeft, wou Weiler hem zondag een signaal sturen: niet meeverdedigen is niet spelen.

Te gefocust op aanvallen

Het hele concept van Weiler is gestoeld op dat iedereen zijn werk doet in verdedigend opzicht, zelfs Teodorczyk en Hanni. Die twee hebben dat begrepen. Gezien hoe Hanni tegen APOEL menige bal kwam wegkoppen in de eigen zestien? Acheampong is echter te gefocust op aanvallen als hij op zijn favoriete positie wordt uitgespeeld. Hij loert telkens op de counter en vergeet daardoor soms mee terug te trekken.