Genk-spelers pakken uit met deze duidelijke boodschap

We willen play-off 2 winnen

"Het is jammer, maar het is geen probleem dat we play-off 2 moeten spelen", verrast Malinovskyi. "We moeten ons nu voluit op die competitie concentreren en trachten die te winnen. Elke wedstrijd is belangrijk."

"We spelen nu play-off 2 en die willen we winnen", is ook Sander Berge niet mis te verstaan. "Je zal zeker geen gebrek aan motivatie bij ons merken."