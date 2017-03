Gillet en ConceiÃ§ao schuiven op met Nantes: "We hebben het gedaan op karakter"

“Deze overwinning doet enorm deugd,” zei Gillet aan L’Equipe na de winst met Nantes tegen Montpellier met 2-3. “We hebben het gedaan op karakter. We hebben heel goed gespeeld in de eerste helft, daarna toonden we onze mentale sterkte. Dat lukt ons niet erg vaak op verplaatsing.”

“Toen het nog 2-2 stond, was de 3-2 voor Montpellier dichter bij dan voor ons. Maar we wisten het toch te doen op een dodelijke tegenaanval. Wij hebben genoeg kwaliteit voor de top 10 in Ligue 1. Nu leven we samen met de supporters toe naar de mooie affiche tegen Nice, die we ontspannen kunnen ingaan.”

“We zijn tevreden,” zei ook trainer Sergio Conceiçao. “Na de match tegen Monaco (4-0 verlies, nvdr.) is dit een teken van karakter en persoonlijkheid van het team. Tegen Montpellier, dat thuis heel sterk is, speelden we een fantastische match. Van bij het begin van de match gingen we aan een zeer hoog tempo,” besloot de Portugese coach.