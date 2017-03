Analist Marc Degryse ziet vÃ©Ã©l mogelijk voor AA Gent: "Ze moeten Anderlecht en Club Brugge viseren"

Analist Marc Degryse hoopt alvast dat Gent voor spankracht kan zorgen in het titeldebat. "Gent moet in de eerste plaats voor plek nummer 3 gaan, maar het valt te hopen dat ze in het achterhoofd toch Anderlecht en Club Brugge willen viseren", vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

"De voorbije twee jaar was Gent de grootste uitdager van die twee clubs. Dat moet ook nu de bedoeling zijn. Op basis van de voorbije weken mag dat: als AA Gent goed is, moet het van niemand bang zijn. Al vrees ik dat de titel te hoog gegrepen is."