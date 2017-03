"Het is een half mirakel dat we de beste ploeg in BelgiÃ« punten afhandig konden maken"

De Kanaries graaiden namelijk een punt mee uit het Jan Breydelstadion. Lichtjes tegen de gang van het spel in, maar dat trok Ivan Leko zich na afloop van de match niet bepaald aan. “Het is een half mirakel dat we Club Brugge punten afhandig konden maken. Dit is toch de beste ploeg in België, hoor”, aldus de Kroaat.

“Als je iets wil sprokkelen in Brugge, moet het wat meezitten. Wij hadden het geluk misschien wel aan onze kant. Maar… Als je op het veld van Club Brugge twee keer kan scoren, dan wil dat zeggen dat je ploeg lef heeft. Ik ben blij met de match die we hebben gespeeld”, besloot Leko.