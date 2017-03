Dit maakt het extra zuur voor KV Mechelen: nét als in 2011 en Zulte Waregem was er vorig jaar met 'slechts' 43 punten wél bij

Destijds had Mechelen tegen Standard een punt tekort om zich in de top 6 te nestelen. En ook liep het op de slotspeeldag mis. Een gelijkspel in de Gentse Ghelamco Arena volstond, maar de Maneblussers bleven puntenloos achter.

Voor de vierde keer trouwens sinds de invoering van het PO-systeem acht jaar geleden volstaat een puntentotaal van 48 stuks niet voor deelname aan PO1. Erger nog, vorig seizoen mocht Zulte Waregem met slechts 43 stuks wél meedoen.