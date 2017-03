AA Gent wordt - ondanks moeilijk seizoen - als titelkandidaat gezien door concurrentie: "De druk is daar weg", Louwagie: "Ze hebben een derde hond nodig"

Wie zijn de titelkandidaten? Zo reageerden ze bij de andere protagonisten:

Luc Devroe (KV Oostende): "Anderlecht en Club Brugge hebben allebei goeie kans, maar vergeet AA Gent niet. Volgens mij gaan ze echt meespelen nog..."

Herman Van Holsbeeck (Anderlecht): "Anderlecht en Brugge zijn misschien op papier nu de favorieten, maar schrijf een ploeg als AA Gent niet af. De druk is daar nu weggevallen en dan zouden die spelers wel eens kunnen openbloeien."

Vincent Mannaert (Club Brugge): Een ploeg die in een flow geraakt, kan ver komen. Dat wezen vorige edities uit. Elke speeldag zal intens en afwisselend zijn. Het is in de play-offs zaak om bij een nederlaag niet in zak en as te zitten en na een overwinning niet in euforie over te gaan."

Op zoek naar een derde hond

Michel Louwagie moest eens lachen toen we hem daarmee confronteerden. "De concurrentie en de buitenwereld zoekt gewoon nog een derde hond", knipoogt hij. "Voor de pers is dat ook belangrijk. Ik zeg nu: wij gaan voor Europees voetbal en daarna zien we wel. Maar goed, Gent heeft natuurlijk mogelijkheden."

Het is logisch dat er meer respect voor ons is

Al laat het wispelturige karakter van de ploeg ook wel twijfels rijzen. "Tegen Genk waren we zodanig verzwakt op ons middenveld dat het echt zwaar werd. We hebben dit seizoen al veel tegenslag gekend en de vraag is dan ook of dat gaat keren of zo gaat blijven", haalde hij de schouders op.

Maar Gent is wel een ploeg geworden die respect afdwingt, zelfs als ze uit een quasi hopeloze situatie komen. "We hebben de meeste deelnames na Anderlecht en Club Brugge. We hebben de titel gepakt en 1/8ste finales Champions League en Europa League bereikt... Het is logisch dat er meer respect voor ons is. Daarom was deelname aan play-off 1 ook zo belangrijk, om dat respect te behouden..."