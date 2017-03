Troubles in Paradise: Lukaku weigert bij te tekenen, gaat in tegen advies van zijn manager en wil deze transfer realiseren in de zomer

Het Nieuwsblad meldt dat Lukaku het voorgestelde contract van 5 jaar en een weekloon van 114.000 euro niet wil ondertekenen. De aanvaller probeert namelijk een vastgelegde afkoopsom in de overeenkomst te krijgen om in de zomer weg te kunnen. Net daar knelt het schoentje.

The Toffees willen daar niet van weten, en dus zitten beide partijen niet op dezelfde golflengte. Lukaku, die hoopt terug te keren naar Chelsea, gaat zo ook in tegen het advies van zijn manager Mino Raiola in. Die raadde de spits aan op het voorstel in te gaan.