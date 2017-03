Proto moet in de bekerfinale zijn plaats weer afstaan aan Dutoit, dit heeft de ex-goalie van Anderlecht daarop te zeggen

Proto maakte weer zijn opwachting na een zware knieblessure. Normaal is de ex-goalie van Anderlecht de nummer 1. Maar hij zal zijn plaats weer moeten veroveren. "Ik hoop in de groep voor de bekerfinale te zitten, maar ik speel zeker niet", legt hij uit in Het Laatste Nieuws.

"Ik sta achter de beslissing van de coach om Dutoit te laten spelen en zal er alles aan doen om William in de beste omstandigheden aan de aftrap te brengen. Ik hoop dat hij er dan voor zorgt dat ik een beker kan bijschrijven op mijn palmares. Wie dan in PO1 in doel staat, zien we wel. Ik zal vechten voor mijn plaats."

Niet zijn laatste match

"Een maand geleden zat ik nog diep, ik vroeg me zelfs af of ik op Anderlecht mijn laatste match gespeeld had. Maar ik heb teruggevochten, ook toen ik drie weken geleden op een andere plaats pijn kreeg aan mijn knie. Het doet veel plezier dat ik na vier maanden weer op het veld sta", aldus Proto.