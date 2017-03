'Nieuwelingen' Anderlecht zijn nog niet helemaal mee met play-off-systeem: "Raar dat iedereen denkt dat er tot nu toe voor niets gespeeld is"

Bizar... Iedereen denkt dat die 30 matchen voor niets warenDeel deze quote:

Bij Dennis Appiah zat er zelfs nog wat onbegrip bij. "Ik begrijp het echt niet goed, ik vind het zelfs bizar. Waarom denkt iedereen dat we tot nu toe voor niets hebben gespeeld? Er zijn toch nog landen met play-offs? Nee, ok, nergens met die puntendeling, maar we hebben toch voor anderhalf punt gespeeld? Iedereen doet alsof die dertig matchen van geen belang zijn, maar we hebben er toch voor gewerkt?"