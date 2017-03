De Decker antwoordt op dÃ© vraag die iedereen bezighoudt: blijft hij ook volgend seizoen trainer van Antwerp?

"Dit is het strafste wat ik in mijn 20-jarige carrière heb meegemaakt" - Wim De Decker Deel deze quote:

“Eén ding is zeker” zo ging De Decker verder: “Ik zou dit maar voor één club kunnen doen en dat meen ik. Toen ik als speler naar Antwerp kwam, zei ik in één van mijn eerste interviews dat ik de club terug naar eerste klasse wilde brengen. Ik weet het, dat is cliché en er zijn veel spelers die dat gezegd hebben. Maar het is toch maar mooi gelukt, hé.” (lacht)

“Dit is zonder twijfel het strafste wat ik in mijn 20-jarige carrière in het voetbal het meegemaakt. Als trainer ben ik nog honderd keer meer met het spelletje bezig geweest dan als speler. Ik heb mijn staf en spelers de laatste tijd meer gezien dan mijn eigen vrouw. Ook zij zal blij zijn dat het gelukt is”, besloot de coach van The Great Old met de knipoog.