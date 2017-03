De Mos gelooft in stunt: "Gent is een titelkandidaat. Zet dat maar in grote letters"

Aad de Mos schrijft De Buffalo’s alleszins niet af. “Natuurlijk hou ik rekening met AA Gent. Op basis van de laatste matchen - de 2-5 tegen Genk buiten beschouwing gelaten, want een aantal jongens waren toen afwezig - en gezien hun brok ervaring, is Gent een titelkandidaat. Zet dat maar in grote letters”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“De honger is terug. En wie in zijn eer gekrenkt is, kan dingen waar niet op te trainen is. Gent is het bovendien gewoon om met druk om te gaan. Ik was onlangs op Tottenham-Everton en daar is mijn respect voor Gent nóg groter geworden. Je moet het maar doen: Tottenham uitschakelen.”