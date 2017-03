Als Genk Europees doorstoot wacht mogelijk... Anderlecht: "Ik was er in de kleedkamer al over bezig"

Dan zouden de spelers van Albert Stuivenberg maar wat graag een grote club loten. Iedere speler van Genk droomt wellicht stiekem al van een verplaatsing naar Manchester of Rome. Maar het zou zomaar… Anderlecht kunnen worden.

“Stel je voor, zeg”, lacht Mathew Ryan. “Ik was er in de kleedkamer ook al over bezig met enkele ploegmakkers. Als, als zeg ik, we Gent uitschakelen, dan bestaat de kans dat we zomaar tegen Anderlecht uitkomen. Ze behaalden alleszins al een goede uitgangspositie op het veld van APOEL.”

Geen verre trip

De gewezen doelman van Club Brugge was één van de weinige Genk-spelers die niet teleurgesteld was met de dubbele confrontatie tegen Gent. Ook nu heeft hij geen specifieke voorkeur. “Geen verre trip, dat is soms ook een voordeel”, besluit Ryan.