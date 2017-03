Anthony Vanden Borre is niet verlegen over zijn boerenjaar 2014: "Ik heb Anderlecht in mijn eentje landskampioen gemaakt"

Vanden Borre knokte zich in het seizoen 2013/2014 in de ploeg, speelde ijzersterke play-offs en zou vervolgens mee mogen naar het WK in Brazilië. "Ik heb Anderlecht in mijn eentje landskampioen gemaakt", is VDB in ​Humo niet verlegen voor een straffe quote.

"De seizoensstart onder coach John van den Brom was een ramp. Slecht voetbal, problemen. Van den Brom moest niet van mij weten: alles heeft hij gedaan om me niet te moeten opstellen. Guillaume Gillet was geblesseerd en toch stelde hij me niet op: zowat iedereen heeft toen op de rechtsbackpositie gespeeld, behalve ik. Zijn boodschap was duidelijk: het is over voor jou."

Niemand is sterker dan het lot

Toch lukte het Vanden Borre om weer in de ploeg te geraken. "Niemand is sterker dan het lot. Uiteindelijk kwam ik er toch in en ik heb de ploeg in handen genomen. Ik sprak met Mitrovic, met Mbemba, met Kouyaté: de as van het elftal. Ik zei hun: wij gaan kampioen spelen! Ik heb hun de kracht gegeven om die titel te pakken."