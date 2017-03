Bijna 39-jarige Daems: "EÃ©n van de moeilijkste momenten in mijn carriÃ¨re"

Westerlo ging kansloos onderuit op eigen veld tegen Racing Genk en Moeskroen won op Kortrijk. Resultaat: drama in het Kuipje want Westerlo zakt naar 1B. "Misschien heeft de druk wel een rol gespeeld. We zijn er tegen Genk niet in geslaagd een vuist te maken en de match te keren."

"Dit is een zeer zware ontgoocheling", bekent Daems. "We zijn op geen enkel moment in de match gekomen tegen Genk. De doodsteek hebben we gekregen door in Zulte Waregem in blessuretijd nog die gelijkmaker te incasseren. En dan pakte Moeskroen nog 6 op 6."

"Dit is toch wel één van de moeilijkste momenten in mijn carrière", geeft Daems toe. "Dit is iets dat je als speler niet wil meemaken, zeker ook niet voor een club als Westerlo."