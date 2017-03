Van Meir reageert op 'virtueel ontslag' bij Lierse

Samy is momenteel op zoek naar een nieuwe trainer, en zou zelfs al hebben aangeklopt bij gewezen KRC Genk-trainer Peter Maes. Die zou op Het Lisp een riant meerjarig contract kunnen ondertekenen. Daar lees je meer over in dit artikel.

Van Meir reageert ontgoocheld op het nieuws. “Ik begrijp er niks van. Het klopt inderdaad dat de voorzitter heeft aangegeven dat hij een nieuwe coach zoekt. Blijkbaar had hij van mij verontschuldigingen verwacht voor de gemiste promotie. Maar ik zie niet in waarom ik me moet excuseren”, zegt de coach in Het Laatste Nieuws.