De ambities van Charleroi? Een goed figuur slaan, een gooi doen naar Europa, … of in de weg van de grote clubs lopen, zegt Francis N’ganga. “We zijn er eindelijk. En nu dat we er zijn, gaan we ons vel duur verkopen,” lacht hij. “Niemand heeft ons deze kwalificatie gegeven. We moesten elke week vechten, niemand gaf het ons cadeau,” onderlijnt de verdediger. “Kortrijk vorige week, deze keer Lokeren, …”

Het seizoen van de Zebra’s is echter al succesvol, vindt hij. “Ja, het is een succes. Maar nu we er zijn, gaan we het iedereen lastig maken. Een beetje teruggeven aan de andere clubs. Vele waarnemers geloofden niet dat we het zouden halen, maar dat heeft ons uiteindelijk vooral gemotiveerd,” concludeert N’ganga.