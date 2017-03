'FranÃ§ois Kompany wordt binnenkort international'

'François Kompany wordt binnenkort international'

'François Kompany wordt binnenkort international... bij Congo'

Vincent Kompany is al een tijdje international, maar het is goed mogelijk dat ook zijn broer François binnenkort op het internationale niveau schittert. Volgens de laatste berichten is de verdediger van KSV Roeselare van plan om binnenkort voor de nationale ploeg van Congo aan te treden.