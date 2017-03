Genk wil 'zwaar' investeren in huidige kern: contractverlenging voor Pozuelo, blijft ook Ryan langer?

Je merkt het aan alles: Genk wil eens een seizoen meemaken waarin het écht kan vlammen. Een rol van betekenis spelen in play-off 1 en wie weet zelfs een gooi doen naar de titel: ze dromen ervan in de Luminus Arena.

Investeren in huidige kern

Continuïteit is dan wel het codewoord. Iets wat Dimitri De Condé ook inziet. In een gesprek met TV Limburg gaf de sportief directeur aan dat Genk zwaar zal investeren in de huidige spelerskern.

“De belangrijkste opdracht voor ons is om deze kern bijeen te houden. Daar zijn wij ons ook van bewust. Als we investeren, dan is het in eerste instantie in onze eigen spelersgroep. We willen zwaar investeren in de huidige jongens”, aldus De Condé.

Alejandro Pozuelo

“De optie in het contract van Pozuelo werd automatisch gelicht. Momenteel zijn we aan het spreken over een contractverlenging. In een ideale wereld volgt er dus nog een verlenging voor Alejandro. We willen daar een inspanning voor doen", aldus De Conde over de Spaanse draaischijf van Genk.

Mathew Ryan

Tot slot zal Genk ook proberen om Mathew Ryan langer aan boord te houden. “Al wordt dat een moeilijk dossier”, beseft ook De Condé. “Ik heb een individueel gesprek met Mathew gehad. Ik heb daarin aangegeven dat wij heel hard vragende partij zijn om hem nog minstens één jaar bij ons te houden. Maar het zal niet evident zijn.”

​