Grijpt Anderlecht naast hoge transfersom? Makelaar uit twijfels: "Niet eens zeker dat Anderlecht met Teo tot een akkoord komt"

"Dynamo Kiev hoopt zelfs een beetje dat het akkoord met Anderlecht afspringt" - Marcin Kubacki

“Lukasz moet ook aan zijn toekomst denken. Dynamo Kiev hoopt zelfs een beetje dat het akkoord met Anderlecht afspringt, want dan kunnen zij hem verkopen. Dat is hun enige kans om nog geld te verdienen aan Teodorczyk. Ach, we zien wel. Spelen voor Kiev zal hij nooit meer doen, want de coach heeft hem daar nooit echt gesteund.”