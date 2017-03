Maakt Gillet nog een kans als international onder Martinez?

Guillaume Gillet gaf zijn verklaring op Grand Débrief, een show van Proximus TV en La Dernière Heure. “Nee, ik ben ze nog niet vergeten,” zei hij toen er gevraagd werd of zijn internationale carrière voorbij was.

“Het is al een tijdje geleden dat ik iets gehoord heb,” gaat hij verder. “Sinds de nieuwe trainer aangekomen is, is er geen contact meer geweest. Ik blijf mijn werk doen, hier in Nantes. De resultaten en mijn prestaties zijn beter dus het kan dat ik de aandacht trek van de nieuwe bondscoach. Maar het is momenteel geen doel voor mij.”