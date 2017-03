Het zou een straffe zet zijn! Haalt Antwerp meteen basisspeler weg bij play-off 1-ploeg?

Antwerp zal zich hoe dan ook moeten versterken, wil het geen mal figuur slaan in eerste klasse A. Wel, mogelijk haalt The Great Old binnenkort al een basisspeler weg bij een ploeg die deelneemt aan play-off 1.

Volgens Het Nieuwsblad is het namelijk niet uitgesloten dat Mbaye Leye binnenkort zijn thuiswedstrijden op de Bosuil speelt. De 34-jarige aanvaller gaf al aan dat een overwinning in de bekerfinale een afscheid in schoonheid bij Zulte Waregem zou kunnen zijn.

Goede band met Decuyper

“Wat ik na die bekerfinale ga doen, mag je mij achteraf nog eens vragen”, aldus de Senegalees. Het is een publiek geheim dat Leye een goede band onderhoudt met Patrick Decuyper, de sterke man bij… Antwerp. De promovendus is op zijn beurt dan weer op zoek naar een goede aanvaller. Of 1 + 1 nog altijd 2 is, zullen we in de komende weken te weten komen.