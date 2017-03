Jan Van Den Bergh blikt terug op de nederlaag tegen Deinze: "Bitter resultaat, maar ook niet meer dan dat"

De Beerschot-familie is van de kaart na het dodelijke auto-ongeluk van algemeen directeur Marc Steenackers. Het maakt de 0-1 nederlaag tegen rode lantaarn plots bijzonder relatief. We spraken verdediger Jan Van Den Bergh zaterdagavond na de wedstrijd. "Het is bitter om te verliezen, maar ik vond dat we niet slecht speelden."

"In gelijkaardige wedstrijden houden we de nul en maken we zelf dat doelpuntje, vandaag was het omgekeerd. Dat is jammer, maar ik denk niet dat hier iemand een negatief gevoel aan zal overhouden", aldus Van Den Bergh, die naar eigen zeggen niet met de randactiviteiten (titel van Antwerp, licentieklucht in eerste amateur en vreemde situatie Deinze) in het hoofd zat.

Ik ken de automatismen als linksback, maar het was toch een beetje zoeken.

Geschorst tegen Seraing

De 22-jarige verdediger tekende twee weken geleden bij op het Kiel en miste dit seizoen nog geen minuut. "Maar daar komt volgende week verandering in. Ik kreeg m'n derde gele kaart en zal in Seraing, net als Losada en Pietermaat, geschorst zijn."

Van Den Bergh stond door de schorsing van De Jonghe tegen Deinze voor de gelegenheid linksachteraan in plaats van centraal. "Ik heb twee seizoenen geleden in tweede klasse met Heist ook een 20-tal wedstrijden op de linksback gespeeld. Ik ken de automatismen, maar het was toch een beetje zoeken. Ik ben wel tevreden van m'n wedstrijd. Het is alleen jammer dat er geen doelpunt viel uit één van mijn vele voorzetten", besloot de polyvalente verdediger.