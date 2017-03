Juventus en AtlÃ©tico Madrid komen aankloppen, hoe lang kan Anderlecht hem nog houden?

De clubs die nu hun vizier op Youri Tielemans gericht hebben, zijn Juventus en Atlético Madrid. Tuttosport meldt dat de Italiaanse kampioen donderdag een scout naar het Astridpark stuurt voor de wedstrijd tegen APOEL Nicosia in de Europa League.

En de interesse van Atlético is nog veel concreter, als we Mundo Deportivo mogen geloven. Zij melden dat er achter de schermen al onderhandeld is over een overgang naar Spanje, en dat een akkoord dichtbij is. Als er nu al een overeenkomst zou komen, wordt die sowieso wel pas later (na de play-offs) bekendgemaakt, staat er ook te lezen.