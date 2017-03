Keert Laurent Depoitre terug naar de Jupiler Pro League? 'Niet Ã©Ã©n maar twee Belgische topclubs volgen zijn situatie op de voet'

De Rode Duivel komt bij de Draken amper aan spelen toe en dus zal er in de zomer een oplossing moeten volgen. Die ligt mogelijk in België. La Capitale meldt dat zowel Anderlecht als zijn ex-club AA Gent de situatie van de centrumspits van nabij in de gaten houden.

De belangstelling in de 28-jarige Depoitre hoeft niet te verbazen. Paars-wit dreigt Lukasz Teodorczyk de nakende mercato voor veel geld kwijt te spelen. Terwijl bij de Buffalo's Jérémy Perbet, tijdens de winter al bijna weg, een transfer kan maken.

Eén goal in competitie

Depoitre mocht tot dusver zes keer meedoen in de Portugese hoogste klasse, waarvan twee keer als basisspeler. Midden december deed hij de touwen trillen tegen Chaves, zijn enige competitietreffer tot dusver.