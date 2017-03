Mag Westerlo alsnog hopen op verlengd verblijf in Jupiler Pro League? Belgische Voetbalbond reageert na fel besprokenÂ redding Moeskroen

Mag Westerlo alsnog hopen op verlengd verblijf in Jupiler Pro League? Belgische Voetbalbond reageert na fel besproken redding Moeskroen

door Redactie



Mag Westerlo alsnog hopen op verlengd verblijf in Jupiler Pro League? Belgische Voetbalbond (KBVB) reageert na fel besproken redding Moeskroen

Foto: © photonews

Moeskroen wist zich afgelopen weekend te verzekeren van een verlengd verblijf in eerste klasse A. Voor KVC Westerlo was er minder goed nieuws: de club tuimelde uit de Jupiler Pro League. De manier waarop dat uiteindelijk gebeurde, was best opmerkelijk te noemen.