Degryse is duidelijk over Rode Duivel: "Hij is rijp voor een topclub"

door Redactie



Foto: © Photonews

Romelu Lukaku is andermaal bezig aan een sterk seizoen in de Premier League. De Rode Duivel maakte tijdens deze voetbaljaargang 19 doelpunten in 27 competitiewedstrijden. Volgens analist Marc Degryse is Lukaku klaar voor een stap hogerop.