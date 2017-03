Club Brugge is tÃ©gen voetbal op maandag, kalendermanager verdedigt zich: "Zonder die dag te gebruiken draait het schema gigantisch in de soep"

Club Brugge is tégen voetbal op maandag, kalendermanager verdedigt zich: "Zonder die dag te gebruiken draait het schema gigantisch in de soep"

door Diederik Geypen

Nils Van Brantegem verdedigt de kalender van de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Club Brugge is tegen voetbal op maandag en wil in de play-offs profiteren van het drukke programma van concurrent Anderlecht. De rivaal uit Brussel moet mogelijk in volle titelstrijd aan de bak in de kwartfinales van de Europa League.