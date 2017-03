Oude liefde roest niet: "Club Brugge zit in mijn hart, dat zal niet meer veranderen"

“Ik was er wel hard mee bezig, hoor”, geeft Van Der Heyden toe in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Toen ik ’s morgens opstond, ging ik meteen kijken welk weer het zou zijn rond de middag. Geweldig weer, dat is altijd mooi meegenomen bij een evenement als #ThanksFans​."

"Of het een beetje zoals een wedstrijdvoorbereiding was? Ja, eigenlijk wel. Ik moet dan wel niet per se meer op mijn voeding letten – ook al doe ik dat wel - , maar het voelde wel een beetje als een matchvoorbereiding aan.” (lacht)