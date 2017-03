Pikante transfer in de maak? 'Mourinho wil Wenger een loer draaien en sterspeler van Arsenal naar Manchester United halen'

Zo is er al een tijdje sprake van dat Alexis Sanchez niet langer gelukkig is bij Arsenal. De Chileense aanvaller zou in onmin leven met Wenger en enkele ploegmaats. Een vertrek lijkt zich op te dringen.

Maar dat is niet alles… Nu zou ook Mesut Özil – nochtans een speler die altijd achter Wenger heeft gestaan – kunnen vertrekken. Volgens Football London wil José Mourinho de 28-jarige spelmaker naar Manchester United halen. Het zou een uiterst gevoelige transfer zijn, gezien de rivaliteit tussen beide clubs.