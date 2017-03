Lukaku hakt knoop door en neemt duidelijk besluit over zijn toekomst

Zit er een haar in de boter in het huwelijk tussen Romelu Lukaku en Everton? Daar lijkt het toch op. De onderhandelingen tussen beide partijen over een contractverlenging verliepen de laatste tijd moeizaam en nu heeft Lukaku zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken.