OFFICIEEL: Anderlecht verstevigt zijn achterhoede en strikt verdediger tot 2021

Anderlecht vond een definitief akkoord met Uros Spajic. De Serviër die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor de Brusselaars, tekende een contract tot medio 2021 met optie op een extra jaar. Daarover bereikte de club vandaag een overeenkomst met zijn oude broodheer Toulouse.

“Ik ben zeer gelukkig om mijn verblijf bij RSC Anderlecht te kunnen verlengen", vertelt de 24-jarige Spajic op de webstek van RSCA. "Ik wil de directie van de club bedanken voor het vertrouwen dat ze mij geven. Ik voel me zeer goed bij RSCA. Ik hoop dan ook de medewerkers en de supporters, die me van in het begin thuis lieten voelen, veel trofeeën te kunnen schenken."