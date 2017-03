VIDEO: Vlaams-Brabantse derdeprovincialer gooit Eva De Roo, Sergio en Haldis in de strijd om goaltjesdief langer te houden

Ruy De Backker legde dit seizoen al 23 goals in het mandje. Hij heeft zo een groot aandeel in de huidige tweede plek van Sporting Erps-Kwerps in derde provinciale B van Vlaams-Brabant. Heel wat ploegen zijn geïnteresseerd in de diensten van de 22-jarige aanvaller, maar zijn ploegmaats willen hem toch overtuigen om te blijven.

BV's

Daarom maakte middenvelder en ploegmaat Lars Vandenberghe een filmpje waarin heel wat BV's De Backker smeken om te blijven. Zo komen onder meer Eva De Roo, Gilles De Coster, Haldis uit 'De Biker Boys' en Sergio aan bod. Of het De Backker zal overtuigen om te blijven, is nog niet zeker.

Naast Ruy speelt ook broer Lukas Debackker voetbal op redelijk hoog niveau. Zijn vier jaar oudere broer is middenvelder bij de Vlaams-Brabantse eersteprovincialer Hoger-Op Veltem, een buurgemeente van Erps-Kwerps.