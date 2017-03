Tegen start van volgend seizoen al vernieuwde Bosuil: Tribune 1 wordt afgebroken en maakt plaats voor moderne variant

Zo zal Tribune 1 worden afgebroken en plaats maken voor een moderne variant die op dezelfde plaats komt te staan. Antwerp gaat een bouwvergunning aanvragen en wil de nieuwe tribune af hebben tegen de start van het volgende seizoen.

“We hebben die nieuwe tribune nodig om financieel stappen vooruit te zetten”, zegt Patrick Decuyper in een interview met Gazet van Antwerpen. “We willen nieuwe sponsors aantrekken, grote bedrijven naar Antwerp halen en dat kan alleen als je ze op een deftige manier kunt ontvangen. In onze huidige infrastructuur is dat zeer moeilijk.”

'Topstadion'

Op termijn wil The Great Old zijn intrek nemen in een nieuw ‘topstadion’, dat er “binnen twee, drie of vier jaar” zou moeten staan, zo geeft Decuyper aan. “Op de Bosuil of ergens anders, wij sluiten op dit moment niets uit. Maar bij ons is het wel de bedoeling - waar straks het nieuwe stadion ook komt - dat de Bosuil blijft bestaan als trainingscomplex. Dat moet een site worden die bruist.”