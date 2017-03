VIDEO: Tuur Dierckx is een man van zijn woord en lost belofte die hij maakte met verve in

Voor de promotiefinale met Roeselare beloofde El Turos dat hij in de vijver vlakbij De Bosuil zou springen als de Great Old kampioen werd. En zo geschiedde.

De Antwerp-aanvaller plonste dinsdagmiddag onder een lentezon, en met zijn voetbalkleren aan, het water in. Dierckx met badmuts had het opvallend naar zijn zin in het vieze water en ging twee keer kopje onder.