Twee flinke verrassingen (uit de Jupiler Pro League) in voorselectie Rode Duivels

Zo weet Het Laatste Nieuws dat de bondscoach van de Rode Duivels met Hendrik Van Crombrugge (23, Eupen) en Colin Coosemans (24, KV Mechelen) twee doelmannen uit de Jupiler Pro League in zijn ruime voorselectie opnam.

Beide doelmannen zijn bezig aan een sterk seizoen, en dat is dus ook Roberto Martinez niet ontgaan. De Spaanse oefenmeester bekeek de voorbije weken en maanden heel wat wedstrijden uit de Belgische competitie en weet dus welk vlees hij in de kuip heeft met Coosemans en Van Crombrugge. Of er ook een definitieve selectie inzit, blijft afwachten.