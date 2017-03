Mannaert gelooft in remonte van Club Brugge en zoekt inspiratie bij Anderlecht: "Ze lagen begraven en zijn nu springlevend"

De barometer zal nog wel enkele keren over en weer gaan - Vincent Mannaert Deel deze quote:

Terwijl Club eerder op het seizoen makkelijk leek af te stevenen op een nieuwe landstitel, lijkt nu Anderlecht in poleposition te liggen. "Anderlecht lag begraven en is nu weer springlevend. Zo zal de barometer nog wel enkele keren over en weer gaan. Dat was vorig jaar in de play-offs ook zo", herinnert Mannaert zich nog.

"Ik blijf optimistisch en geloof erin. We hebben genoeg kwaliteit in de groep om er op de belangrijke momenten te staan. De komende drie weken en de stage in Spanje zullen we goed kunnen gebruiken om de hoofden vrij te maken en de benen fris."