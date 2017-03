Acteur Kevin Janssens in de wolken: "'t Is heel straf, maar een club als Antwerp moÃ©t gewoon in eerste klasse spelen"

“Het is onwaarschijnlijk. Na dertien jaar keren we eindelijk terug naar eerste klasse”, vertelt Kevin Janssens in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Wat Wim (De Decker, nvdr.) heeft gedaan in amper vier maanden tijd, is ongelofelijk. De rust die hij naast het terrein uitstraalde, sloeg perfect over op de spelers.”

“’t Is heel straf, maar de titel is ook gewoon oververdiend. Een ploeg als Antwerp moet in eerste klasse spelen. Als je ziet wat voor een feest het was op de Bosuil. Geen enkele andere Belgische club kan zoiets.”