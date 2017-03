Stuivenberg gaat geen Emery'tje doen tegen Gent: "DÃ¡t gevoel wil ik morgenavond niet hebben"

"Twijfel is nooit goed, je moet duidelijkheid brengen", opende Stuivenberg op de persconferentie vooraf. "Dat doen we meestal en nu weer. Op twee gedachten hinken is nooit goed, we weten wat onze kracht is en gaan ons daarop richten."

Niet verdedigen dus. "Kamperen voor eigen doel? Dat is niet onze speelwijze, al moet je soms wel eens verdedigen als de wedstrijd of de situatie dat vraagt. Als de tegenstander sterker is, bijvoorbeeld." Hij weet hoe hij Gent moet aanpakken.