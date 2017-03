Hoe gaat Anderlecht dit oplossen? Nukkige uitgeleende speler keert terug

Harbaoui kwam deze zomer in extremis naar Anderlecht als back up voor Lukasz Teodorczyk. Maar dat was vragen om problemen, want al snel kwam hij in conflict met René Weiler. Na een tijdje in de B-kern trok hij deze winter naar Charleroi, waar hij in 9 matchen toch al 3 keer kon scoren.

Van Felice Mazzu mag hij gerust blijven, maar Anderlecht zou volgens La Dernière Heure te veel vragen voor de 32-jarige aanvaller. Al zijn er natuurlijk nog altijd mogelijkheden, want de relatie tussen beide clubs is optimaal en Mogi Bayat - de manager van Harbaoui - zit bij beide clubs heel sterk genesteld.