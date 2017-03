Elke speler van Anderlecht kan morgen bij kwalificatie nog deze leuke som bijschrijven op zijn rekening

Dat zou betekenen dat elke speler reeds 108.500 euro verdiende in deze Europese campagne. De vorige ronde bedroeg de winstpremie nog 20.000 euro, berekende Het Nieuwsblad. Die bedragen werden voor de start van de campagne vastgelegd.

Anderlecht verdiende ook natuurlijk wel aan de Europa League. De club kreeg 6,29 miljoen euro van de UEFA en daar komt bij kwalificatie voor de volgende ronde nog 1 miljoen bij. En daar zitten tv-gelden en ticketing nog niet inbegrepen. In de Champions League gaat het natuurlijk om andere bedragen. Daar kreeg elke speler 30.000 euro per winst in de poulefase.