Anderlecht beseft: "Bij ons thuis is APOEL te pakken, maar ..."

“Ze zijn te pakken, ja”, aldus Leander Dendoncker. “Maar we mogen absoluut niet denken dat het binnen is. We moeten er echt klaar voor zijn, want we zijn verre van gekwalificeerd. Verre van. We moeten van onze eigen kracht uitgaan en niet op de nul spelen thuis.”

Dennis Appiah denkt wel dat Anderlecht verder kan komen: “We spelen om te winnen in de Europa League én de competitie. Hoever we kunnen komen? Zover mogelijk, maar laat het ons stap per stap en ronde per ronde opnemen.”

“We zijn er nog niet. Nu moeten we alles zetten op zondag en dan nog een laatste keer knallen in eigen huis volgende week. We willen winnen en naar die volgende ronde”, vatte ook Uros Spajic het mooi samen.