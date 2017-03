Vanden Borre slaat terug: "Zou een andere speler er nu nog zijn denk je?"

Er waren immers veel incidenten. Zo stond hij ooit achter de bank van Besnik Hasi, schijnbaar kwaad. Een voorbeeld van hoe hij onder een loep gelegd werd. "Ik was mijn bril vergeten. Wat doe je dan om goed te kunnen zien? Je knijpt je ogen samen. Daar is iets van gemaakt wat helemaal niet strookte met de realiteit. Sinds 2004 heeft de pers mij onafgebroken onder het vergrootglas gehouden."

En zo moest hij heel zijn carrière al tegen vooroordelen vechten, maar hij is wel nog altijd speler. "We zijn nu 2017, en ik ben er nog altijd. Ik ben zelfs op mijn gemak. Zet dezelfde druk op om het even welke andere speler: denk je dat hij er nog zou zijn?", overpeinst hij in HUMO.